بدء التنسيق للقبول بجامعة الأزهر

12 أغسطس 2018 - 11:11 ص

أعلن الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، بدء العمل بمكتب تنسيق القبول بالجامعة اليوم، وذلك لتسجيل رغبات الطلاب والطالبات الناجحين فى الدور الأول بالشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها المختلفة العلمي والأدبي والشعبة الإسلامية.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر، أن تسجيل الرغبات يبدأ اليوم ولمدة أسبوع تنتهي يوم الخميس 16 أغسطس 2018 م، ولمدة أسبوع، لافتًا إلى أن تسجيل الرغبات يكون إلكترونيًا من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية.