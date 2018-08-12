موعد لقاء ليفربول ووست هام والقنوات الناقلة

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انتاج اعلامي

"بيراميدز"

يلتقي في تمام الثانية والنصف بعد ظهر اليوم الأحد فريق ليفربول، مع نظيره وست هام يونايتد علي ملعب "آنفيلد" في أول لقاءات كلا الفريقين ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ومن المقرر أن يقود ليفربول في هذه المباراة اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف الفريق بعدما أعلن استعداده للمشاركة في المباريات وذلك من خلال معسكر ليفربول المغلق.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر شبكة قنوات BeIN Sports الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات الدوري الإنجليزي حصريًا في الشرق الأوسط.

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