أسامة هيكل يكشف مفاجأة بشأن "بيراميدز"

12 أغسطس 2018 - 11:23 ص

فجر أسامة هيكل رئيس مجلس مدينة الإنتاج الإعلامي، مفاجأة بشأن قناة "بيراميدز"المنطلقة حديثًا، إذ أنها تبث برامجها من خارج المدينة وهو أمر مخالف لنصوص القانون التي تشدد على عدم البث من خارج المناطق المعتمدة.

وأضاف "هيكل" في تصريحات له القناة قامت باستئجار أستوديو من الشيخ صالح كامل، الذي يتواجد في شارع فيصل، لكن أقول إن إدارة قناة بيراميدز ليس لها ذنب لأنها لا تعلم القانون".

واختتم بأنه فور صدور قانون الإعلام سيتم إلزام القناة بالبث من داخل المدينة".

جدير بالذكر أن القناة أعلنت الشهر الحالي، بث مباريات الفريق سواء في بطولة الدوري أو كأس مصر، كما ستبث القناة 10 مباريات متنوعة من مباريات أندية الدوري المصري باختيارها، وتنقل 5 مباريات متنوعة من مباريات كأس مصر.