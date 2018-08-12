موجات قاتلة تأتى من قمر المشترى

12 أغسطس 2018 - 11:26 ص

رصد علماء الفلك موجات غير طبيعية وصفوها بأنها «استثنائية» و«قاتلة» تأتي من القمر التابع لكوكب المشتري والذي يُطلق عليه اسم "جانيميد".

وحسب المعلومات التي نشرتها جريدة «إندبندنت» البريطانية فإن الموجات التي تم رصدها أقوى بمليون مرة ما هى عليه على الأرض، ويمكن أن تسبب تأثيرات كارثية على الأجهزة الفضائية.

وقال العلماء إن الموجات القاتلة يُمكن سماعها بشكل خفيف من على كوكب الأرض بسبب قوتها، وهي كهرومغناطيسية تشبه في صوتها «زقزقة خفيفة لطيور الصباح» ويمكن أن تسبب أضواء قطبية مذهلة، ولكن يمكنها أيضا إنشاء إلكترونات «قاتلة» باستطاعتها تدمير المركبات الفضائية.

ونجح العلماء في التوصل إلى هذا الاكتشاف باستخدام المركبة الفضائية «Galileo Probe » التي أجرت مسحًا شاملاً لبيئة الموجات في المشتري.

وقال المعد الرئيسي للدراسة يوري شبيريتس إن «هذه الملاحظة المدهشة والمثيرة تظهر أن القمر ذا المجال المغناطيسي يمكن أن يخلق مثل هذه الكثافة الهائلة في قوة الموجات» مشيرا إلى أن جوقة الموجات هذه ربما تتسبب جزئيا في المجال المغناطيسي المكثف للمشتري، وهو أقوى نظام مغناطيسي في المجموعة الشمسية وأكثر قوة بـ20 ألف مرة من الأرض.