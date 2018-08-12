محافظ بورسعيد يجبر أحد البائعة الجائلين على بيع كيلو الطماطم بـ2جنيه

12 أغسطس 2018 - 11:34 ص

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو قديم لمحافظ مدينة بورسعيد، اللواء عادل الغضبان أثناء تواجده في أحد أسواق الخضار المتواجدة داخل المحافظة وإجبار أحد الباعة الجائلين على بيع الطماطم بـ2 جنيه.

وأظهر المقطع المتداول المحافظ وهو يشارك الأهالي عملية البيع والشراء داخل السوق، وعندما قام بسؤال البائع عن سعر الطماطم أجابه سعرها عشرة جنيها، حيث أجبره علي بيعها بـ2 جنيه،وبيع كيلو البصل بجنية واحد، مطالبا الأهالي بالشراء دون تردد.