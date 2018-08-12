عبد العاطى: تخصيص 30 مليار جنيه للموارد المائية خلال 4 سنوات

12 أغسطس 2018 - 12:14 م

استعرض محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، ما تم من مشروعات للمياه والري خلال السنوات الماضية، حيث تم تخصيص 30 مليار جنيه لوزارة الموارد المائية والري خلال الـ4 سنوات الماضية، وتم تدعيم وتأهيل عدد من الترع بتكلفة 4 مليار جنيه.

وقال عبد العاطى، خلال حفل افتتاح مشروع قناطر أسيوط الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، إن مصر وضعت إستراتيجية حتى عام 2050 لتأمين احتياجاتها المائية ولتحسين نوعية المياه، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها في مجال المياه والري وعلى رأسها الزيادة السكانية.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ 930 مشروعا في 11 محافظة بإجمالي 12 مليار جنيه بالوجه القبلي، وتم ضم مناطق جديدة في نجع حمادي وأسيوط لإقامة مشروعات بها لتوفير فرص عمل وتشجيع السياحة، كما قامت الوزارة بتنظيم حملات إعلانية لتوعية المواطنين والأطفال بترشيد المياه.