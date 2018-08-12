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مجهول يلقى حجرا على جرار قطار أبو قير ويصيب السائق

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الإسكندرية

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هيئة السكة الحديد

أعلنت هيئة السكة الحديد صباح اليوم أنه أثناء مسير القطار رقم 4106 ركاب الإسكندرية أبو قير بين الظاهرية والرمل الميرى، ألقى مجهول بحجر علي الجرار أدى إلى كسر الزجاج الأمامى.

وأضافت الهيئة فى بيان لها، أن الحادث أسفر أيضًا عن إصابة السائق وعلى الفور تم تخزين القطار ونقل المصاب للمستشفي وتعيين سائق آخر ما تسبب فى تأخير القطار.

وناشدت الهيئة فى نهابة بيانها، المواطنين القاطنين بجوار شريط السكة الحديد الإبلاغ عن أي شخص يقوم بإلقاء حجارة على القطارات أثناء مسيرها، ما يعرض حياه الركاب وسائقي القطارات للخطر نتيجة إصابتهم بجروح.

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