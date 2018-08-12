غيابات بالجملة فى قائمة الأهلى أمام النجمة

12 أغسطس 2018 - 12:31 م

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلى، عن القائمة التي ستخوض مباراة النجمة اللبناني والمقرر لها غدًا الاثنين، في ذهاب دور الـ32 من مسابقة البطولة العربية للأندية.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي ومحمد نجيب وصبري رحيل وأيمن أشرف وسعد سمير ومحمد هاني.

خط الوسط: حسام عاشور وهشام محمد وأحمد حمودي، وكريم نيدفيد ووليد سليمان ومؤمن زكريا، وأحمد حمدي وميدو جابر ومحمد شريف، وناصر ماهر وأكرم توفيق.

خط الهجوم:صلاح محسن ومروان محسن.

وشهدت القائمة غياب التونسي علي معلول والمدافع المالي كوليبالي بجانب المهاجم المغربي وليد أزارو، بالإضافة إلى غياب عمرو السولية بسبب الإصابة، فيما يواصل اللاعب أحمد الشيخ غيابه بجانب غياب إسلام محارب لأسباب فنية.