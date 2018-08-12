علاء مبارك يرد على مغردة حلمت بوالده

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رد علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، على أحد متابعيه على "تويتر" بعدما نشرت تغريدة تروى فيها "حلم" شاهدته في المنام حول "مبارك".

وقالت المغردة التى تدعى مروة جابر: "حلمت أن الرئيس الأسبق حسني مبارك بيحضر حفلة كبيرة هو وزوجته وابنه علاء وزوجته والناس اللي حاضرة كانوا كتير جدًا وكلهم وقفوا وفضلوا يصقفولوا مدة طويلة جدًا وهو كان سعيد".

وقال "علاء" في تغريده على حسابه الخاص، بـ"تويتر": "والله خير إن شاء الله، تحياتي لحضرتك".

فيما ردت عليها بقولها: "إن شاء الله أكيد خير تحياتي لحضرتك وللوالد الغالي في قلوبنا ولكل أسرتكم الكريمة وكل عام وأنتم بخير".

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