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بطريرك الكاثوليك: "المسيحيون" مستهدفون من قبل الإرهابيين

الحياة السياسية

اسحاق
اسحاق

متابعات : حنان حمدتو

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إرهاب

ايطاليا

المسيحيون

ابرهامي اسحاق

الكاثوليم ك

قال البطريرك إبراهيم إسحاق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك،  إن المسيحيين يشكلون 10% من إجمالي السكان فى مصر، والقسم الأعظم من المسيحيين هم الأقباط الأرثوذوكسيين، بينما 10% منهم بين كاثوليك وبروتستانت.

ووفقا لما قاله الأب هانى باخوم المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية فإن إسحاق أجرى حوارًا صحفيًا مع جريدة "الشعب" الإيطالية وقال إنَّه يجري استهداف المسيحيين من قِبَلِ الإرهابيين، ويجوز القول أيضًا أنَّ مصر كانت ودائمًا مَحَطَّ ترصُّد الإرهاب، وخصوصًا المسيحيين، فَهُم نقطة الضُعفِ. وفي الوقت نفسه أيضًا، من المنظور السياسي، عندما يحدث أمرٌ ما في كنيسة أو للمسيحيين فإنَّ المجتمع بأكمله يتأثَّر به؛ فالتفجيرات تهدف لتعكير حياة السكان والبلد، ويفزع السائحون فيحجمون عَن المجيء، مِمّا يكونُ له تداعياتٌ قويّة على اقتصاد الدولة. وحمدًا لله بعد 30 يونيو 2013 قد تحسَّن الوضع كثيرًا؛ خصوصًا بعد زيارة الرئيس لكنيسةٍ كي يُهَنِّئ المسيحيين بعيد الميلاد وبات الأمر كالمعتاد منذ ذلك الحين.

وأشار بطريرك الأقباط الكاثوليك، إلى أن تنظيم "داعش" مّت محاربته على يَدِ القوات المسلحة المصريّة والمشكلة دائمًا في العقليّة، وفي العقيدة التي يسعَى الإخوان المسلمون لِنَشرِها بين الشباب باسم الدين.

وأوضح أنّه مُنذُ البَدءِ كان لَدَى مُسلمي مصر انفتاحًا كبيرًا على الشرق الأوسط، ومع الأوربيين كالإيطاليين والفرنسيين؛ فالمصريّ في حدِّ ذاتِهِ هو شخصٌ مُنفَتِحٌ وطَيِّب. لدينا الحياة نفسها، بخيرِها وصعوباتِها، وكلّنا نواجه التحدّيّات المختلفة مَعًا، ونعيشُ حِوارًا معيشِيّ في الحياة اليوميّة. ولذلك فالعلاقة طَيِبةٌ عمومًا، ولكنّه مُضطَرِبٌ، ويجري استغلاله والتلاعُب بِهِ مِن جانب بعض المتطرِّفين والأصوليين الذين يستغِلّون فقر وجهل المواطنين.

ولفت إلى أنه فيما يَخُصُّ المدارس والمستشفيات؛ قال إنَّ الكنيسة الكاثوليكية لديها قرابة 170 مدرسة كاثوليكية. أمّا المستشفيات فهي تعاني جراء قِلّة دعوات الراهبات المُمَرِّضات؛ ومع ذلك يوجد بعض المُسعِفين يساعدون الناس في المناطق الأكثر كثافة سكانيّة، والمدارس والمستشفيات مفتوحةٌ لجميع المصريين، مسلمين ومسيحيين.


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