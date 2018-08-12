حراسة خيالية لـ"رونالدو" مع يوفنتوس

12 أغسطس 2018 - 12:41 م

يستهل نادي يوفنتوس الإيطالي المحترف بين صفوفه اللاعب كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال بمواجهة كييفو فيرونا، وذلك يوم السبت المقبل في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يخوض رونالدو أول لقاءاته مع يوفنتوس اليوم الأحد في مباراة ودية، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

وأعلنت شبكة "بريميوم سبورت"، أن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، يستعد للدفع برونالدو والأرجنتيني باولو ديبالا، لأول مرة، خلال مواجهة فريق البريمافيرا "الرديف"، في قرية فيلار بيلوسا.

وأشارت الشبكة، إلى أن ما يقارب من 5 آلاف مشجع من حاملي التذاكر فقط سيتابعون المباراة، و600 حارس سيتواجدون لحماية كريستيانو المنتقل حديثًا لصفوف البيانكونيري، قادمًا من مدريد، من أي هجوم محتمل، و"سيحاولون منع الآخرين من الاقتراب من الملعب.