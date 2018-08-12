  • الأحد 12 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر01:37 م
بحث متقدم
متهم في فض رابعة يقبل يد بديع

المؤبد لـ"بديع" و4 من قيادات الجماعة

علاء

علاء مبارك يرد على مغردة حلمت بوالده

رونالدو

حراسة خيالية لـ"رونالدو" مع يوفنتوس

صلاح

موعد لقاء ليفربول ووست هام والقنوات الناقلة

العدل

تغريدة مثيرة للجدل من "العدل" عن الصلاة بـ"مطار القاهرة"

صورة الخبر

السر وراء انعاش السياحة في مصر

حلا شيحة

بالفيديو.. تعليق نارى من والد حلا شيحة على خلعها الحجاب

ميدو

"ميدو": هذا قرارى بشأن الانضمام لجهاز الفراعنة

سيناء

بالصور.. مقتل 12 إرهابيًا فى شمال سيناء

علاء الأسواني

الأسواني: دلوني على أية بالقرآن تلزم المرأة الحجاب

حراسة خيالية لـ"رونالدو" مع يوفنتوس

الرياضة

رونالدو
كريستيانو رونالدو

متابعات- محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

"روجاني" يبتكر طريقة طريفة لإيقاف "رونالدو"

#

مُعاقبة كريستيانو رونالدو بالسجن عامين

#

بالفيديو.. يوفنتوس يجرى فحوصات طبية لـ"رونالدو"

#

انتقال "رونالدو" لـ "يوفنتوس" هزيمة لريال مدريد

يستهل نادي يوفنتوس الإيطالي المحترف بين صفوفه اللاعب كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال بمواجهة كييفو فيرونا، وذلك يوم السبت المقبل في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يخوض رونالدو أول لقاءاته مع يوفنتوس اليوم الأحد في مباراة ودية، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

وأعلنت شبكة "بريميوم سبورت"، أن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، يستعد للدفع برونالدو والأرجنتيني باولو ديبالا، لأول مرة، خلال مواجهة فريق البريمافيرا "الرديف"، في قرية فيلار بيلوسا.

وأشارت الشبكة، إلى أن ما يقارب من 5 آلاف مشجع من حاملي التذاكر فقط سيتابعون المباراة، و600 حارس سيتواجدون لحماية كريستيانو المنتقل حديثًا لصفوف البيانكونيري، قادمًا من مدريد، من أي هجوم محتمل، و"سيحاولون منع الآخرين من الاقتراب من الملعب.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

معركة تركيا هي معركة الشرق كله

جمال سلطان

الدلالة في الزبالة!

محمود سلطان

ماذا إذا توقفت "الورقية"؟!

فراج إسماعيل

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» عودة ميمى الشربيني للتعليق على المباريات
» عميدة جديدة لصيدلة الأزهر
» معلومات لا تعرفها عن أقلية "الإيغور" المسلمة
» موجات قاتلة تأتى من قمر المشترى
» دورات تأهيل للعاملين بالمجال الطبي للقوات المسلحة
» الكشف عن سيارات لا تحتاج للوقود نهائيًا
» بالفيديو.. "سما المصرى" ترشح نفسها مديرا فنيا لمنتخب الفراعنة
» أول رد من "ساويرس" على قاتل الأنبا "أبيفانوس"
» "حاوى الزمالك" يفكر فى الهروب من تلاجة "جروس"
» سر هجرة نصف مليون جزائري في سن الـ17 عاما
» مستشارة سابقة فى بيت ترامب تكشف "أشياء رهيبة"

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:43 م

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
مفاجأة جديدة في واقعة «سرقة القرنية»
طفلة «التوك توك» المقطوع رأسها
زواج وأفراح
محمد حسين يعقوب
مصنع مخدرات