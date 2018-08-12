المؤبد لـ"بديع" و4 من قيادات الجماعة

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قضايا وحوادث

متهم في فض رابعة يقبل يد بديع
بديع

محمد الخرو

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أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا بالمؤبد على المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، والقياديين محمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي والحسيني عنتر.

كما حكمت بالسجن المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين آخرين، بتهمة التحريض على ارتكاب أعمال العنف بشارع البحر الأعظم، بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وذلك يوم 15 يوليو 2013.

وأسندت النيابة، للمتهمين "محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام العريان" تهم "التحريض على ارتكاب أحداث العنف والإرهاب والقتل العمد وتأليف عصابة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات وإمدادها بالأموال والأسلحة".

كما أسندت لبقية المتهمين، ارتكاب جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد لـ5 مواطنين، والشروع في قتل 100 آخرين، واستعراض القوة وفرض السطوة والانضمام لعصابة هاجمت طائفة من السكان وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء وإتلاف ممتلكات المواطنين.

يُشار إلى أن محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمود سامي كامل، سبق وأن قضت، في سبتمبر 2014، بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد، إلا أن محكمة النقض ألغت الأحكام، وأمرت بإعادة المحاكمة، ليصدر الحكم المتقدم.


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