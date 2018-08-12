» عميدة جديدة لصيدلة الأزهر

12 أغسطس 2018 - 12:55 م

أصدر الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر قرارًا بتعيين الدكتورة أماني عبد الله الشريف عميدة لكلية الصيدلة للبنات بجامعة الأزهر بالقاهرة.

والدكتورة أماني الشريف خبير دولي في مجال جودة التعليم حيث اختارها الاتحاد الأوربي واتحاد الجامعات الأفريقية محكما دوليا لجودة التعليم بمؤسسات التعليم العالي.

ونظرًا لخبراتها المتميزة تم انتدابها في مهمة قومية إلى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للإشراف على التدريب وأسهمت في إحداث نقلة نوعية في مجال التدريب بالهيئة.

واختيرت لتمثيل جمهورية مصر العربية في مبادرة الاتحاد الأوروبي لتنسيق ضمان جودة التعليم العالي بدول قارة أفريقيا في المشروع الدولي بين الاتحاد الأوروبي واتحاد الجامعات الإفريقية تحت عنوان: HAQAA Initiative .

خبير بمشروع التوأمة المبرم بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية ممثلة في الهيئة القومية لضمان جودة التعليم 2014-2015.

كما اختيرت مستشارا بمجلس اعتماد التعليم الصيدلي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتعد "الشريف" أول أستاذة عربية تختار لعضوية تحرير إحدى كبريات المجلات العلمية، حيث اختارتها المجلة الدولية للسرطان والعلاج المناعى كأول أستاذة عربية لعضوية هيئة التحرير بها وسط نخبة عالمية منتقاة فى علوم التخصص لمواجهة المرض المدمر.

كما تم اختيارها للحصول على منحة من الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي للدراسة في برنامج تأهيل القادة الجامعيين واجتازت البرنامج المقدم من جامعة أولدنبرج بألمانيا، حيث تم اختيارها ضمن 18 عضو من 200 عضو هيئة التدريس من الجامعات المصرية تقدم لهذه المنحة.

كما اجتازت برنامج مهارات إدارة الأعمال 12 شهر المقدم من غرفة التجارة الأمريكية 2011: وشاركت كخبير في برنامج التعليم الإلكتروني بجامعة JAMK بيوفاسكولا فنلندا.

وتعد "الشريف" محكما دوليا في عدد من الدوريات العلمية المتخصصة في مجال العلوم الطبية 19 دورية متخصصة.

وتقلدت رئاسة قسم الميكروبيولوجي والمناعة بكلية الصيدلة جامعة الأهرام الكندية 2013-2014.

وتم الاستعانة بها كمحكم للمشروعات البحثية بالهيئة الألمانية للتبادل العلمي والثقافي DAAD وفي تقييم مشروعات منظمة الأورو أفريقا.

وعملت كمتطوعة بمعامل "خورلايس" بـ "ليدن" هولندا فى الفترة ما بين 1992-1994.

كما شاركت في تأليف عدد من الكتب، من بينها: صحة المجتمع – الميكروبيولوجيا الطبية – الميكروبيولوجيا العامة – التقنية الحيوية – علم المناعة – الميكروبيولوجي لطلبة التمريض – علم الطفيليات والباثولوجيا.

ودعيت للمشاركة في تأليف فصول في عدة كتب مرجعية دولية في مجال العلوم الصيدلية وعلوم المناعة Advances in Medicine and Biology .

وقامت مؤخرا بتأليف وإصدار موسوعة العودة إلى الطبيعة لنشر ثقافة التداوي بالغذاء من خلال تنشيط جهاز المناعة.

ونظرا لجهودها في جامعة الأزهر، فقد تم اختيارها فيما يلي:

- عضوا في لجنة التخطيط الاستراتيجي لجامعة الأزهر.

- نائب لمدير مكتب جامعة الأزهر للتميز الدولي "المكتب المسئول عن الارتقاء بالجامعة ورفع تصنيفها في التصنيفات الدولية للجامعات حول العالم".

- كلفها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بعمل دراسة لتحديد الاحتياجات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر"2010- 2011".

- منسقا للأنشطة العلمية والثقافية الدولية بجامعة الأزهر "2010-2013".

- منسقا للأنشطة الطلابية بكلية الصيدلة سابقا.

- شاركت في مفاوضات اختيار جامعة الأزهر ممثلا عضو بمجلس اتحاد الجامعات الأفريقية ممثلا عن دول شمال افريقيا.

- شاركت في الاشراف على التصنيف الأفريقي للجامعة.

دورها في تيسير العلوم الطبية لستى شرائح المجتمع:

- إيمانا منها بأنه لن يرقى المجتمع إلا بجهود أبنائه وأن لأعضاء هيئة التدريس مسؤلية مجتمعية خارج أسوار الجامعة، فقد شاركت في كثير من الفعاليات المجتمعية؛ لتمثل نقطة تحول في مجال

تيسير فهم مبادئ العلوم الطبية والصيدلية للجميع وأنشأت مدرسة جديدة لإيصال الفكر الطبي والصحي إلى كل شرائح المجتمع، حيث تحرص على الوصول بالمعرفة الطبية إلى كل فئات المجتمع، من خلال تيسير المعارف الطبية والصحية وعلوم المناعة وتيسير فهمها على غير المتخصصين، حرصا

منها على نشر التربية الصحية السليمة في المجتمع وحرصت على ترسيخ ذلك الفكر الجديد من خلال وسائل الإعلام المختلفة، إضافة إلى نسرها لسلسلة من المقالات المنشورة في المجالات الأكاديمية وكذلك الصحف المصرية والعربية والمغربية والأوروبية، تصب مباشرة في مجال نشر الوعي الصحي وتقوية الجهاز المناعي للإنسان ومقاومة الأمراض.

- كما قامت بعقد أكثر من حملة توعية استجابة لنداء منظمة الصحة العالمية للتحدير من مخاطر سوء استخدام المضادات الحيوية. منها مبادرة لتوعية طلاب الجامعات وماراثون للطلبة تحت عنوان "المضاد الحيوي عقار مش فيشار" كما نظمتها مع طلبة الجامعات للأطفال وذويهم بمستشفى 57357.

-وأسست حديثا مع مجموعة من سيدات المجتمع مؤسسة "الغد المشرق للعلوم والأداب" وتشغل منصب الأمين العام بها. تستهدف المؤسسة النهوض بأفراد المجتمع ثقافيا ومعنويا وتعزيز روح المواطنة والانتماء، وأطلقت المؤسسة هذا الصيف مبادرة "نبتة حياة" كأول برنامج لتنمية الوعي لدى الأطفال والشباب والذي يساعد كل طفل وشاب باكتشاف قدراته وقيمة دوره في المجتمع وتعزيز المواطنة وروح الانتماء والاهتمام بحماية كرامة الطفل في العالم الرقمي والفضاء الالكتروني.