» عودة ميمى الشربيني للتعليق على المباريات

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فجر نجم الأهلي السابق، والمعلق الرياضي ميمي الشربيني، مفاجأة سارة لجماهيره بعودته من جديد إلى الساحة الرياضية من أجل إمتاع الجماهير.

وطالب «الشربيني» في مداخله هاتفية لبرنامج "كورة علي الهادي"، المذاع عبر فضائية "ltc "، بالاهتمام بالمشاهد لإسعادهم قائلا: "أنا متواجد حاليا في جمصة وسوف أعود خلال عشرة أيام لممارسة عملي من جديد".

يشار إلى أن آخر ظهور لأسطورة التعليق المصري ميمي الشربيني كان عام 2012 وبالتحديد مباراة المنتخب الوطني وموزمبيق.


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