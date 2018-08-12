  • الأحد 12 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر01:36 م
بحث متقدم
متهم في فض رابعة يقبل يد بديع

المؤبد لـ"بديع" و4 من قيادات الجماعة

علاء

علاء مبارك يرد على مغردة حلمت بوالده

رونالدو

حراسة خيالية لـ"رونالدو" مع يوفنتوس

صلاح

موعد لقاء ليفربول ووست هام والقنوات الناقلة

العدل

تغريدة مثيرة للجدل من "العدل" عن الصلاة بـ"مطار القاهرة"

صورة الخبر

السر وراء انعاش السياحة في مصر

حلا شيحة

بالفيديو.. تعليق نارى من والد حلا شيحة على خلعها الحجاب

ميدو

"ميدو": هذا قرارى بشأن الانضمام لجهاز الفراعنة

سيناء

بالصور.. مقتل 12 إرهابيًا فى شمال سيناء

علاء الأسواني

الأسواني: دلوني على أية بالقرآن تلزم المرأة الحجاب

براءة المتهم بحرق سيارة شرطة بحلوان

قضايا وحوادث

براءة متهم بحرق سيارة شرطة بحلوان
ارشيفية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

مصرع شرطي وإصابة 3 مجندين في انقلاب سيارة

#

بالفيديو.. استخراج ثعبان ضخم من سيارة

#

ان تصدق أن هذه المطاردة حقيقية وليست فيلمًا أمريكيا

#

كوب شاي ينهي حياة مسجون بالذبح بقسم روض الفرج

براءة

جنايات القاهرة

حلوان

متهم

سيارة شرطة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، ببراءة المتهم نور الدين جمعة فى اتهامه وآخرين تم الحكم عليهم بإحراق سيارة شرطة فى منطقة حدائق حلوان خلال شهر مارس من العام 2015.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن قنديل وعضوية  المستشارين محمد الشربينى وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وحسام عبد الرسول.

أسندت النيابة إلى المتهمين تهم التجمهر واستعراض القوة، والشروع فى القتل، وحيازة أسلحة بيضاء، وإحراق وإتلاف ممتلكات عامة والاشتراك فى تظاهرة من دون ترخيص، وتكدير السلم العام.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

معركة تركيا هي معركة الشرق كله

جمال سلطان

الدلالة في الزبالة!

محمود سلطان

ماذا إذا توقفت "الورقية"؟!

فراج إسماعيل

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» عودة ميمى الشربيني للتعليق على المباريات
» عميدة جديدة لصيدلة الأزهر
» معلومات لا تعرفها عن أقلية "الإيغور" المسلمة
» موجات قاتلة تأتى من قمر المشترى
» دورات تأهيل للعاملين بالمجال الطبي للقوات المسلحة
» الكشف عن سيارات لا تحتاج للوقود نهائيًا
» بالفيديو.. "سما المصرى" ترشح نفسها مديرا فنيا لمنتخب الفراعنة
» أول رد من "ساويرس" على قاتل الأنبا "أبيفانوس"
» "حاوى الزمالك" يفكر فى الهروب من تلاجة "جروس"
» سر هجرة نصف مليون جزائري في سن الـ17 عاما
» مستشارة سابقة فى بيت ترامب تكشف "أشياء رهيبة"

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:43 م

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
مفاجأة جديدة في واقعة «سرقة القرنية»
طفلة «التوك توك» المقطوع رأسها
زواج وأفراح
محمد حسين يعقوب
مصنع مخدرات