"التعليم العالي": تنسيق الدبلومات الفنية بنسبة 60%

12 أغسطس 2018 - 01:08 م

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، عن بدء تنسيق الحاصلين على الشهادات الفنية ودبلوم المدارس الفنية نظام 3 و5 سنوات، ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة، نظام السنتين، بعد الثانوية العامة، والناجحين من الدور الأول، وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني، اعتباراً من غدٍ حتى 19 أغسطس الجاري .

وقال الوزير في تصريحات، صحفية إنه سيتم تنسيق الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها بنسبة 60% فأكثر للثانوية التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق، ودبلوم المدارس الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحية بـ75% فأكثر، ودبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها بنسبة 60% فأكثر.

وأضاف عبد الغفار بأنه سيتم تنسيق الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة التجارية والصناعية والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية، ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالى بنسبة 60% فأكثر، وهى دبلوم المدارس المتقدمة التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق نظام الـ5 سنوات، ودبلوم السالزيان الدون بوسكو ودبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل ومركز التكنولوجيا المتميز، فيما يتم تنسيق دبلوم المعاهد الفنية للتمريض «شعبة تمريض» التابعة للجامعات بنسبة 75% فأكثر..