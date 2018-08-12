«أجييرى»: المحترفون طوق النجاة للفراعنة

12 أغسطس 2018 - 01:32 م

قال المكسيكي خافير أجييرى، المدرب الجديد للفراعنة، إن تدريب الفراعنة فرصة عظيمة له، مشيرًا إلى أنه سوف يتأقلم على ثقافة المصريين ولغتهم المختلفة.

وبسؤاله أليس من الغريب أن تتواجد فى وسط كروى ليس له شهرة كبيرة؟ رد "أجييري" في حواره مع صحيفة «الموندو» المكسيكية: «حقيقى الدورى المصرى ليس له نفس الثقل والشهرة على المستوى الدولي، ولكن هناك أيضًا العديد من اللاعبين فى دوريات أوروبا، نحو عشرة أو 12 لاعبًا لهم شهرة واسعة ومؤثرون فى أنديتهم، وهم كتيبة من المحترفين تعد أمل الفراعنة».

وأضاف: «أتابع المباريات وأسعى للإلمام باللاعبين المصريين وأسمائهم ومستوياتهم، وفى القريب العاجل يمكن الاستقرار على أنسب تشكيل للمنتخب».