قرار جديد من الجنايات بشأن أحمد عز

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قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد رجل الأعمال أحمد عز في اتهامه بغسيل الأموال، بالإضافة أي إلغاء أمري المنع من السفر، والتصرف في الأموال.

وقد طلب دفاع رجل الأعمال أحمد عز، بتعجيل الدعوى، بناء على التصالح الذي تم فى الدعوى مع اللجنة القومية لاسترداد الأموال.

وقدم دفاع عز للمحكمة شهادة بالتصالح، وصادقت النيابة العامة على وجود تصالح في الدعوى، وطلب دفاع أحمد عز الحكم بانقضاء الدعوى بالتصالح وفقا لأحكام القانون 28 لسنة 2015، وانضمت النيابة العامة لطلب الانقضاء.

وكانت محكمة النقض، ألغت الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة أحمد عز بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمه 19 مليار جنيه فى القضية، وإعادة محاكمته أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.

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