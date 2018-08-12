وزير الأوقاف: المتهرب من الضرائب حجة مردود عليها

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النهار

محمد مختار جمعة

طالب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، المصريين بعدم التهرب من سداد الضريبة العقارية وأي ضريبة أخرى قائلاً: لن أعطى رخصة للشر أبدًا،  فالذي يحج دون أن يقوم بدفع حقوق الدولة من ضرائب وفواتير كهرباء حجة غير مقبول و مردود عليه.

وأكد جمعة في مداخلة مع برنامج "مانشيت القرموطى"، المذاع على قناة النهار الفضائية، ويقدمه الإعلامي جابر القرموطي، أن الالتزام بكل التزامات الدول، مثل الضرائب، وفواتير المياه والكهرباء، واجب شرعي ووطني، وكل من يتهرب منه فهو أثم.

وقال "جمعة"، إن الشخص الذي يذهب إلى الحج عليه أن يفي بالتزاماته أولاً قبل أن يذهب، مشددًا على ضرورة التخلص من الحرمات، وأداء الحقوق أولاً قبل الحج،.

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