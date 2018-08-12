التعليم: تطبيق نظام الدراسة الممتدة على الصفين الأول والثانى الثانوى

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وكالات : حنان حمدتو

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قرار مهم من وزير التعليم العالي بشأن تصحيح الامتحانات

وزارة التربية والتعليم

الدراسة

محافظات الجمهورية

ابثانوية العامة

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا للمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، أكدت فيه وقف العمل بالقرار الوزاري رقم 273 لسنة 2012 بشأن نظام الدراسة بالصف الأول الثانوي وقف العمل بالمواد 1 و2و4 من القرار الوزاري رقم 274 الخاصة بنظام الدراسة فى الصف الثاني الثانوي والجداول الملحقة به.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على المديريات بأن نظام الدراسة فى الصفين الأول والثاني الثانوي تكون ممتدة فى جميع المواد الدراسية بدءًا من العام الدراسي المقبل 2018،  2019،  لحين صدور القرار الوزاري المنظم لذلك.

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