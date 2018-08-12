"عيد": براءة "الأومباشى" مفجر الثورة و"دينمو" البرلمان

12 أغسطس 2018 - 02:15 م

علق المحامي الحقوقي جمال عيد، على قرار محكمة الجنايات ببراءة رجل الأعمال أحمد عز من تهمة غسل الأموال قائلًا: "دينمو البرلمان".

وأضاف خلال تدوينة له على حسابه بـ"تويتر": "براءة جديدة لأحد مفجري ثورة يناير، أحمد عز، أحمد باشا عز ملك الحديد براءة".

وتابع "عيد": "عز أومباشي الحزب الوطني الديمقراطي، ورئيس لجنة السياسات ودينامو برلمان فتحي سرور والصديق الأنتيم لجمال مبارك".

وكانت قد قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد رجل الأعمال أحمد عز في اتهامه بغسيل الأموال، بالإضافة أي إلغاء أمري المنع من السفر، والتصرف في الأموال.

وقد طلب دفاع رجل الأعمال أحمد عز، بتعجيل الدعوى، بناء على التصالح الذى تم فى الدعوى مع اللجنة القومية لاسترداد الأموال.