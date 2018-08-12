  • الأحد 12 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر03:24 م
بحث متقدم
محمد صلاح

بث مباشر.. مباراة ليفربول "صلاح" ووست هام

عيد

"عيد": براءة "الأومباشى" مفجر الثورة و"دينمو" البرلمان

المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق

قيادي إخواني منشق: الجماعة تتمنى موت مرسى لهذا السبب

صلاح والحلفاوي

رسالة مؤثرة من "الحلفاوي" لـ"محمد صلاح"

الضرائب

الضرائب العقارية تعفى هذه الوحدات الخاصة بسكن الأفراد

علاء

علاء مبارك يرد على مغردة حلمت بوالده

عز

قرار جديد من الجنايات بشأن أحمد عز

الرئيس السيسي

بث مباشر.. "السيسى" يفتتح المتحف القومى بسوهاج

الإعلامي رامى رضوان

إعلامي: "خايف الناس تقول علينا كفرة"

متهم في فض رابعة يقبل يد بديع

المؤبد لـ"بديع" و4 من قيادات الجماعة

"عيد": براءة "الأومباشى" مفجر الثورة و"دينمو" البرلمان

آخر الأخبار

عيد
عيد

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

رسميًا.. الإثنين إجازة للقطاع الخاص بمناسبة 23 يوليو

#

عيد: العريان والبلتاجي فعلا هذا الأمر

#

سيد علي: فهمونا الحكاية أيه؟

#

3 آلاف جنيه لكل صياد بالبحر الأحمر

وزارة التربية والتعليم

الدراسة

محافظات الجمهورية

ابثانوية العامة

علق المحامي الحقوقي جمال عيد، على قرار محكمة الجنايات ببراءة رجل الأعمال أحمد عز من تهمة غسل الأموال قائلًا: "دينمو البرلمان".   

وأضاف خلال تدوينة له على حسابه بـ"تويتر": "براءة جديدة لأحد مفجري ثورة يناير، أحمد عز، أحمد باشا عز ملك الحديد براءة".

وتابع "عيد": "عز أومباشي الحزب الوطني الديمقراطي، ورئيس لجنة السياسات ودينامو برلمان فتحي سرور والصديق الأنتيم لجمال مبارك".

وكانت قد قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد رجل الأعمال أحمد عز في اتهامه بغسيل الأموال، بالإضافة أي إلغاء أمري المنع من السفر، والتصرف في الأموال.

وقد طلب دفاع رجل الأعمال أحمد عز، بتعجيل الدعوى، بناء على التصالح الذى تم فى الدعوى مع اللجنة القومية لاسترداد الأموال.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

معركة تركيا هي معركة الشرق كله

جمال سلطان

الدلالة في الزبالة!

محمود سلطان

ماذا إذا توقفت "الورقية"؟!

فراج إسماعيل

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» "شينجوا": مصر تقلص الدين العام لـ92%
» "صلاح حرب" يوجه رسالة للنائب العام حول "شادئ"
» عملية جراحية تنهى حياة نائب بالبرلمان
» عودة ميمى الشربيني للتعليق على المباريات
» عميدة جديدة لصيدلة الأزهر
» معلومات لا تعرفها عن أقلية "الإيغور" المسلمة
» موجات قاتلة تأتى من قمر المشترى
» دورات تأهيل للعاملين بالمجال الطبي للقوات المسلحة
» الكشف عن سيارات لا تحتاج للوقود نهائيًا
» بالفيديو.. "سما المصرى" ترشح نفسها مديرا فنيا لمنتخب الفراعنة
» أول رد من "ساويرس" على قاتل الأنبا "أبيفانوس"

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:43 م

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
مفاجأة جديدة في واقعة «سرقة القرنية»
طفلة «التوك توك» المقطوع رأسها
زواج وأفراح
محمد حسين يعقوب
مصنع مخدرات