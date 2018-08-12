الصلاة بالحرم المكى بشرى بالزيارة حج أو عمرة

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العمرة

الامام سعد البريك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أنى أصلي بالحرم المكي وبجانب الإمام وكان الإمام سعد البريك وقدموا لي تمرا جديدا.. شنو تفسيره وشكرًا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الأصل فى رؤيا الصلاة أنها محمودة دينا ودنيا وهى أداء أمانة وقضاء دين وكونها فريضة فقد تكون إقامة فريضة من فرائض الله.

والصلاة في الحرم المكي هى بشرى أيضًا بزيارة الحرم فى حج أو عمرة عاجلاً أو آجلا، وصلاة الفريضة تدل أيضاً على تجنب الفواحش والبعد عن المنكرات لقوله تعالى: ( ... وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ) العنكبوت 45  - وكون الشيخ سعد البريك يصلى إماما فذلك تقدم له وإرتقاء وعلو قدر وقضاء أمر ويكون مسموع القول بين الناس.

وكونك بجواره فقد يدل ذلك على السعادة والإرتقاء لك وعلو شأن وزيادة علم وتفقه فى الدين وقد يكون إهتمامك بالقرآن الكريم - والتمر مال حلال ، و رزق حسن وقد يكون زيادة علم ، وزيادة إيمان ، والتمرة الواحدة إن كانت زوجتك حاملا فقد تكون بشرى بولد ذكر ، وإن كان من تمر المدينة فقد يدل على البشرى بالحج .. والله أعلم .. وأدعو الله أن يرزقكم خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666


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