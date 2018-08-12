» "الزراعة" تطرح خراف بلدية بـ64 جنيهًا للكليو فى الغردقة

12 أغسطس 2018 - 02:51 م

أعلنت مديرية الزراعة بالبحر الأحمر، اليوم الأحد ،عن وجود خراف بلدية للأضاحي بالمديرية، بسعر 64 جنيهًا للكيلو القائم، بشارع المصالح الحكومية بمدينة الغردقة



ومن جانبه قال المهندس فوزي الحضري وكيل وزارة الزراعة بالبحر الأحمر، إن ذلك جاء من منطلق حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على تقديم منتج عالي الجودة للمضحى، مؤكدا أن الإقبال هذا العام كبير علي منفذ بيع الأضاحي بالمديرية لثقة المواطنين بالأجهزة .



وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أن المنفذ مستمر حتي الأيام الأولي من عيد الأضحي المبارك لتقديم الأضاحي بأسعار مناسبة للمواطنين .





