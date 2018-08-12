قرار جديد بشأن حبس الراهب أشعياء

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الكنيسة

النطرون

الانبا ابيفانويوس

في تطور سريع للأحداث قررت محكمة وادي النطرون، اليوم، تجديد حبس الراهب المجرد أشعياء المقاري، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادى النطرون.

يذكر أن نيابة استئناف الإسكندرية، قررت حبس وائل سعد تواضروس، الراهب المجرد في دير أبومقار في وادى النطرون، والمعروف باسم أشعياء المقارى، 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل الأنبا أبيفانيوس، أمام قلايته الأسبوع الماضى، وقام المتهم بإعادة تمثيل الجريمة.

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