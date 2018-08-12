شاهد.. إهانات متبادلة بين ضيوف الإبراشي

12 أغسطس 2018 - 03:00 م

اندلعت مشادة كلامية حادة على الهواء مباشرة، وصلت إلى حد الإهانات المتبادلة بين الشيخ مظهر شاهين، الداعية الإسلامي، والشيخ سامح عبد الحميد، الداعية السلفي، بعد أن وصف الأخير، الأول بأنه "مش شيخ أوي يعني".

ودافع "شاهين" عن نفسه، في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم"، الفضائية، السبت، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، مؤكدًا أنه درس 35 عامًا في الأزهر، وحاصل على ماجستير ودكتوراه من الأزهر، معقبا: "أنت كل مؤهلاتك للمشيخة الدقن اللي أنت مربيها".

ومن جهته انفعل شاهين قائلا: "أنا شيخ غصب عنك وعن اللي.. "، ليرد عليه "عبد الحميد" قائلاً: "شوفت أنت سيء الأدب إزاي".

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