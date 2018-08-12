  • الأحد 12 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر03:25 م
بحث متقدم
محمد صلاح

بث مباشر.. مباراة ليفربول "صلاح" ووست هام

عيد

"عيد": براءة "الأومباشى" مفجر الثورة و"دينمو" البرلمان

المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق

قيادي إخواني منشق: الجماعة تتمنى موت مرسى لهذا السبب

صلاح والحلفاوي

رسالة مؤثرة من "الحلفاوي" لـ"محمد صلاح"

الضرائب

الضرائب العقارية تعفى هذه الوحدات الخاصة بسكن الأفراد

علاء

علاء مبارك يرد على مغردة حلمت بوالده

عز

قرار جديد من الجنايات بشأن أحمد عز

الرئيس السيسي

بث مباشر.. "السيسى" يفتتح المتحف القومى بسوهاج

الإعلامي رامى رضوان

إعلامي: "خايف الناس تقول علينا كفرة"

متهم في فض رابعة يقبل يد بديع

المؤبد لـ"بديع" و4 من قيادات الجماعة

شاهد.. إهانات متبادلة بين ضيوف الإبراشي

آخر الأخبار

الشيخ مظهر شاهين
الشيخ مظهر شاهين

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

اتهامات وألفاظ غير لائقة تجبر الإبراشي على الخروج لفاصل

#

تهديد ووعيد بين ضيوف الإبراشي

#

بالفيديو.. طفلة تحرج ضيوف "الإبراشي"

#

مسؤول يشتم ويهدد الإبراشي بسبب دفاعه عن اللاعب الذي شتم مصر

الأقباط

الكنيسة

النطرون

الانبا ابيفانويوس

اندلعت مشادة كلامية حادة على الهواء مباشرة، وصلت إلى حد الإهانات المتبادلة بين الشيخ مظهر شاهين، الداعية الإسلامي، والشيخ سامح عبد الحميد، الداعية السلفي، بعد أن وصف الأخير، الأول بأنه "مش شيخ أوي يعني".

ودافع "شاهين" عن نفسه، في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم"، الفضائية، السبت، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، مؤكدًا أنه درس 35 عامًا في الأزهر، وحاصل على ماجستير ودكتوراه من الأزهر، معقبا: "أنت كل مؤهلاتك للمشيخة الدقن اللي أنت مربيها".

ومن جهته انفعل شاهين  قائلا: "أنا شيخ غصب عنك وعن اللي.. "، ليرد عليه "عبد الحميد" قائلاً: "شوفت أنت سيء الأدب إزاي".

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

معركة تركيا هي معركة الشرق كله

جمال سلطان

الدلالة في الزبالة!

محمود سلطان

ماذا إذا توقفت "الورقية"؟!

فراج إسماعيل

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» "شينجوا": مصر تقلص الدين العام لـ92%
» "صلاح حرب" يوجه رسالة للنائب العام حول "شادئ"
» عملية جراحية تنهى حياة نائب بالبرلمان
» عودة ميمى الشربيني للتعليق على المباريات
» عميدة جديدة لصيدلة الأزهر
» معلومات لا تعرفها عن أقلية "الإيغور" المسلمة
» موجات قاتلة تأتى من قمر المشترى
» دورات تأهيل للعاملين بالمجال الطبي للقوات المسلحة
» الكشف عن سيارات لا تحتاج للوقود نهائيًا
» بالفيديو.. "سما المصرى" ترشح نفسها مديرا فنيا لمنتخب الفراعنة
» أول رد من "ساويرس" على قاتل الأنبا "أبيفانوس"

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:43 م

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
مفاجأة جديدة في واقعة «سرقة القرنية»
طفلة «التوك توك» المقطوع رأسها
زواج وأفراح
محمد حسين يعقوب
مصنع مخدرات