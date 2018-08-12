بالفيديو.. هدف «صلاح» مع ليفربول أمام وست هام

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المصريون

ليفربول

انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول أمام نظيره وست هام، بهدفين دون رد، في المباراة التى تجمعهما حاليًا ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"،

أحرز محمد صلاح، هدف ليفربول فى شباك وست هام يونايتد فى الدقيقة 19، وأضاف السنغالي ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة 46.

يبحث نادى ليفربول عن الفوز الـ 500 فى تاريخ مشاركاته بمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، كما يتطلع يورجن كلوب المدير الفنى لنادى ليفربول للوصول إلى النقطة الـ 200 على مدار مشواره مع "الريدز" فى المسابقة وذلك بتحقيق الفوز على وست هام يونايتد فى مباراة اليوم.


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