أسقف البحرالأحمر يبت فى مصير الراهب المنتحر

12 أغسطس 2018 - 03:38 م

كشفت مصادر كنسية مُطلعة، أن المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، من المقرر أن يُشكل لجنة يترأسها الأنبا دانيال أسقف دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر، بصفته مقررًا للجنة شئون الرهبان، للبت في شئون الراهب الذي حاول الانتحار "فلتاؤوس المقاري".

يأتي ذلك بعد توجيه تهم بالمشاركة السلبية في اغتيال الأنبا أبيفانيوس على يد الراهب المُجرد أشعياء المقاري.

وأوضحت المصادر، أن اللجنة ستشكل فور خروج فلتاؤوس من المستشفى، كما من المقرر أن تستمع لأقواله مع مراعاة أقواله التي أدلى بها في تحقيقات النيابة.