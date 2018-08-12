قرار جديد من النيابة ضد قاتلي الأنبا إبيفانيوس

12 أغسطس 2018 - 04:13 م

قررت محكمة وادي النطرون الجزئية، تجديد حبس الراهب المجرد أشعياء المقاري، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون.

يذكر أن نيابة استئناف الإسكندرية، قررت حبس وائل سعد تواضروس، الراهب المجرد في دير أبومقار في وادي النطرون، والمعروف باسم أشعياء المقاري، 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل الأنبا إبيفانيوس، أمام قلايته الأسبوع الماضي، وقام المتهم بإعادة تمثيل الجريمة.

وقرر المستشار محمد مصطفى، رئيس نيابة استئناف الإسكندرية، حبس المتهم الثاني الراهب فلتاؤس المقاري، المحجوز بمستشفى الأنجلو أمريكان عقب محاولته الانتحار، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد التحقيق معه والاعتراف بالاشتراك في قتل الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون.

وانتقل فريق من النيابة العامة، إلى المستشفى مكان احتجاز المتهم الثاني ريمون رسمي منصور، 33 سنة، الراهب "فلتاؤس المقاري"، لإجراء التحقيق في الواقعة، وواجهته النيابة باعترافات الراهب أشعياء واعترف بمشاركته في واقعة مقتل الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا مقار.

وأكد المتهم، أمام النيابة محاولته الانتحار، معللاً ذلك بخوفه الشديد عقب اكتشاف الجريمة وخشيته من توصل تحريات الضباط له.

وكان مصدر أمني، قد أكد في تصريح صحفي, أنه بعد مقتل الراهب تم استدعاء عدد من الرهبان وتم التحقيق معهم بواسطة أكثر من 60 محققًا من الأمن العام والأمن الوطني ونيابات البحيرة، واستماع أقوال الرهبان وكان من ضمنهم الراهب أشعياء، لافتًا إلى أن أقواله كانت متناقضة فتم الإفراج عنه يوم 5 أغسطس الماضي ولكنه حاول الانتحار وتم اقتياده لمكان امني لاستجوابه مرة أخرى.

وبمواجهته بكلام الشهود وتفريغ الكاميرات وتناقض أقوله، وخاصة أقواله عن مكان تواجده وقت ارتكاب الجريمة، وكذبته كاميرات المراقبة الخاصة بالبوابة الرئيسية، واعترف بارتكاب الجريمة كاملة، والادلاء بمكان الآلة الحادة التي قتل بها رئيس الدير.

كان اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادى النطرون يفيد تلقيه بلاغًا من المسئولين بدير أبو مقار في وادي النطرون، بالعثور على جثة الأنبا إبيفانيوس، رئيس الدير، وسط بركة من الدماء أمام القلاية الخاصة به داخل الدير.

وانتقل ضباط المباحث بمركز شرطة وادي النطرون، وتبين من معاينة الجثة، وجود إصابة وتهشم بمؤخرة الرأس، ووجود شبهة جنائية وراء الحادث.