» الداخلية: مقتل 12 إرهابيًا في تبادل لإطلاق النار بالعريش

12 أغسطس 2018 - 04:21 م

نجحت الأجهزة الأمنية من توجيه ضربة موجعة للعناصر الإرهابية، وتمكنت من قتل نحو 12 من تلك العناصر شديدة الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بدائرة قسم ثالث العريش، اليوم الأحد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم, إنه وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى، تُفيد بقيام مجموعة من العناصر الإرهابية باتخاذ قطعة أرض مسورة بمنطقة الملالحة بدائرة قسم شرطة ثالث العريش، وكراً لهم.

وأوضح بيان الداخلية، أنه عقب اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية واستهداف تلك العناصر، فوجئت قوات الأمن بإطلاق الأعيرة النارية من قبلهم، حيث تم التعامل معهم.

وأسفرت العملية، حسب البيان عن مقتل 12 عنصرًا من الإرهابيين "جار تحديدهم", كما عثر بحوزتهم على "4 بنادق آلية – 1 بندقية خرطوش – كمية من الذخيرة – 2 عبوة ناسفة مُعدة للتفجير".