  • الأحد 12 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر05:09 م
بحث متقدم
ارسنال ومانشستر

بث مباشر.. مباراة آرسنال «النني» ومانشستر سيتي

احمد عز

إلغاء حظر سفر أحمد عز والسماح له بالتصرف في أمواله

محمد بديع والبلتاجى

المحكمة تسدل الستار في قضية« أحداث البحر الأعظم»

الراهب

قرار جديد من النيابة ضد قاتلي الأنبا إبيفانيوس

فرحات

«فرحات»: المنشقون عن أحزابهم «عناصر أمنية»

محمد صلاح

بالفيديو.. هدف «صلاح» مع ليفربول أمام وست هام

قتل أطفال سوريا (أرشيفية)

مقتل 32 مدنيًا جراء تفجير في «إدلب» السورية

عيد

"عيد": براءة "الأومباشى" مفجر الثورة و"دينمو" البرلمان

المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق

قيادي إخواني منشق: الجماعة تتمنى موت مرسى لهذا السبب

صلاح والحلفاوي

رسالة مؤثرة من "الحلفاوي" لـ"محمد صلاح"

بالصور

الداخلية: مقتل 12 إرهابيًا في تبادل لإطلاق النار بالعريش

قضايا وحوادث

قتل
صورة الارهابيين

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

تفاصيل مفزعة بواقعة مقتل إمام مسجد على يد المؤذن

#

تفاصيل قتل 11 إرهابيًا فى تبادل النار بالعريش

#

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل 11 تكفيريًا بالعريش

#

مقتل لاعب شهير إثر تبادل إطلاق نار مع الشرطة

الاجهزة الامنية

العريش

تبادل اطلاق النار

مقتل 12 ارهابيا

نجحت الأجهزة الأمنية من توجيه ضربة موجعة للعناصر الإرهابية، وتمكنت من قتل نحو 12 من تلك العناصر شديدة الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بدائرة قسم ثالث العريش، اليوم الأحد.

 وقالت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم, إنه وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى، تُفيد بقيام مجموعة من العناصر الإرهابية باتخاذ قطعة أرض مسورة بمنطقة الملالحة بدائرة قسم شرطة ثالث العريش، وكراً لهم. 

وأوضح بيان الداخلية، أنه عقب اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية واستهداف تلك العناصر، فوجئت قوات الأمن بإطلاق الأعيرة النارية من قبلهم، حيث تم التعامل معهم.

  وأسفرت العملية، حسب البيان عن مقتل 12 عنصرًا من الإرهابيين "جار تحديدهم", كما عثر بحوزتهم على "4 بنادق آلية – 1 بندقية خرطوش – كمية من الذخيرة – 2 عبوة ناسفة مُعدة للتفجير".





تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قدرات وروافد صمود تركيا أمام الحرب الاقتصادية

جمال سلطان

الدلالة في الزبالة!

محمود سلطان

ماذا إذا توقفت "الورقية"؟!

فراج إسماعيل

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. ليفربول يدك شباك وست هام برباعية
» الداخلية: مقتل 12 إرهابيًا في تبادل لإطلاق النار بالعريش
» بالصور.. طفل يقتحم ملعب «آنفيلد» لمقابلة «صلاح»
» مقتل 32 مدنيًا جراء تفجير في «إدلب» السورية
» شاهد.. إهانات متبادلة بين ضيوف الإبراشي
» "شينجوا": مصر تقلص الدين العام لـ92%
» "الزراعة" تطرح خراف بلدية بـ64 جنيهًا للكليو فى الغردقة
» تفاصيل جديدة بشأن انتحاري "كنيسة مسطرد"
» الصحة: وفاة الحالة الثامنة بين الحجاج المصريين
» الصلاة بالحرم المكى بشرى بالزيارة حج أو عمرة
» وزير الأوقاف: المتهرب من الضرائب حجة مردود عليها

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • مغرب

    06:46 م

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
مفاجأة جديدة في واقعة «سرقة القرنية»
طفلة «التوك توك» المقطوع رأسها
زواج وأفراح
محمد حسين يعقوب
مصنع مخدرات