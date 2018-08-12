» بالصور.. طفل يقتحم ملعب «آنفيلد» لمقابلة «صلاح»

12 أغسطس 2018 - 04:26 م

اقتحم أحد مشجعي نادي ليفربول أرض ملعب «آنفيلد»، من أجل مصافحة محمد صلاح ، في المباراة التي تجمع بين الريدز ووست هام يونايتد ضمن منافسات الجولة الاولى من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

وكشف يورجن كلوب، المدير الفنى لنادى ليفربول، عن التشكيلة الأساسية التى سيخوض على إثرها مباراة وست هام يونايتد، وضمت كلاً من: أليسون فى حراسة المرمى، روبرتسون، فان دايك، جوميز، أرنولد، فاينالدوم، كيتا، ميلنر، محمد صلاح، ساديو مانى، فيرمينو، والاحتياطى، كاريوس، كلاين، فابينو، هندرسون، ستوريدج، لالانا، وشاكيرى.

وانتهت المباراة بفوز ليفربول على وست هام بنتيجة 3 – 0، ، حيث جاءت الأهداف عن المهاجم السنغالي "هدفين" والنجم المصري محمد صلاح "هدف" وستوريدج.