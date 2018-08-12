المحكمة تسدل الستار في قضية« أحداث البحر الأعظم»

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محمد بديع

جنايات القاهرة

عصام العريان

صفوت حجازى

السجن المؤبد

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، بالسجن المؤبد على محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعلى قياديي الجماعة: محمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام العريان والحسيني عنتر.

كما قضت المحكمة بمعاقبة باسم عودة، وزير التموين الأسبق، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وعاقبت المحكمة 3 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، مع إلزامهم بالمصروفات الجنائية في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث البحر الأعظم".

وصدر الحكم برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين محمد السعيد الشربينى وسامي زين الدين، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد وحسام عبد الرسول.

يُشار إلى أن محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمود سامي كامل، قضت في سبتمبر 2014، بمعاقبة هؤلاء المتهمين بالسجن المؤبد في قضية "أحداث البحر الأعظم"، إلا أن محكمة النقض ألغت الأحكام وأمرت بإعادة المحاكمة.

وتضم قائمة المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في القضية حضوريًا كلا من محمد بديع، محمد البلتاجي، عصام العريان، صفوت حجازي، الحسيني عنتر محروس، جمال فتحي يوسف، أحمد ضاحي محمد، باسم عودة، أبو الذهب حسن محمد.

ووجهت النيابة العامة لقيادات الجماعة تهمة "ارتكاب جرائم التحريض والاشتراك في ارتكاب أحداث العنف" التي وقعت في منطقة البحر الأعظم.

وأسندت النيابة، للمتهمين محمد بديع، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، وعصام العريان، تهمة "التحريض على ارتكاب أعمال العنف والإرهاب والقتل العمد، وتأليف عصابة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات وإمدادها بالأموال والأسلحة، كما أسندت لبقية المتهمين ارتكاب جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد والشروع فيه واستعراض القوة وفرض السطوة والانضمام لعصابة هاجمت طائفة من السكان وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء وإتلاف ممتلكات المواطنين".


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