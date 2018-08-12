إلغاء حظر سفر أحمد عز والسماح له بالتصرف في أمواله

12 أغسطس 2018 - 04:42 م

قضت اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بانقضاء دعوى اتهام رجل الأعمال أحمد عز في القضية رقم 9271 لسنة 2011 جنايات قصر النيل المتهم فيها بغسيل الأموال، كما قررت المحكمة إلغاء أمرى المنع من السفر والتصرف في الأموال.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي حسين، وعضوية المستشارين أسامة أبو صافي وعمرو محمد فوزي.

كانت النيابة قد اتهمت عز بغسيل نحو 6,5 مليار جنيه عن طريق استغلال النفوذ والتربح والاستيلاء على المال العام، وجاء فى تقرير الاتهام أن القضية تحمل رقم 9271 لسنه 2011 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 168 جنايات أمن الدولة، قرر فيها المستشار هشام بدوى المحامى العام لنيابات أمن الدولة إحالة المتهم أحمد عز 52 سنة رئيس مجلس إدارة مجموعة عز القابضة إلى الجنايات بتهمة غسيل الأموال.

وقال تقرير الاتهام إنه فى غضون الفترة من مايو عام 2002 وحتى شهر يونيو 2011 ارتكب عز جريمة غسيل أموال وقيمتها 6 مليارات و429 مليونا و37 ألف جنيه والمتحصلة من جرائم الاستيلاء والتربح من المال العام.

وقد أخلت محكمة جنايات جنوب القاهرة فى سبتمبر 2013، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي سبيل رجل الأعمال أحمد عز أمام محكمة الجنايات، في قضية اتهامه بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام بما قيمته 6.5 مليار جنيه، بعد دفع 100 مليون جنيه وقررت وقف نظر الدعوى لحين الفصل في قضيتين أخريين مرتبطتين بها، وهما تراخيص الحديد وأسهم الدخيلة اللتان انقضى فيهما بالتصالح.