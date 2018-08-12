  • الأحد 12 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر05:09 م
بحث متقدم
ارسنال ومانشستر

بث مباشر.. مباراة آرسنال «النني» ومانشستر سيتي

احمد عز

إلغاء حظر سفر أحمد عز والسماح له بالتصرف في أمواله

محمد بديع والبلتاجى

المحكمة تسدل الستار في قضية« أحداث البحر الأعظم»

الراهب

قرار جديد من النيابة ضد قاتلي الأنبا إبيفانيوس

فرحات

«فرحات»: المنشقون عن أحزابهم «عناصر أمنية»

محمد صلاح

بالفيديو.. هدف «صلاح» مع ليفربول أمام وست هام

قتل أطفال سوريا (أرشيفية)

مقتل 32 مدنيًا جراء تفجير في «إدلب» السورية

عيد

"عيد": براءة "الأومباشى" مفجر الثورة و"دينمو" البرلمان

المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق

قيادي إخواني منشق: الجماعة تتمنى موت مرسى لهذا السبب

صلاح والحلفاوي

رسالة مؤثرة من "الحلفاوي" لـ"محمد صلاح"

إلغاء حظر سفر أحمد عز والسماح له بالتصرف في أمواله

قضايا وحوادث

احمد عز
احمد عز

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

قرار جديد من الجنايات بشأن أحمد عز

#

لماذا صدق الناس الطفل المهرب؟!

#

إلغاء السوبر المصري - السعودي

#

"ميدو" مدافعًا عن "الجبلاية": "عندهم بنات"

احمد عز

جنايات القاهرة

التصرف في امواله

الغاء قرار منعه من السفر

قضت اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بانقضاء دعوى اتهام رجل الأعمال أحمد عز في القضية رقم 9271 لسنة 2011 جنايات قصر النيل المتهم فيها بغسيل الأموال، كما قررت المحكمة إلغاء أمرى المنع من السفر والتصرف في الأموال.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي حسين، وعضوية المستشارين أسامة أبو صافي وعمرو محمد فوزي.

كانت النيابة قد اتهمت عز بغسيل نحو 6,5 مليار جنيه عن طريق استغلال النفوذ والتربح والاستيلاء على المال العام، وجاء فى تقرير الاتهام أن القضية تحمل رقم 9271 لسنه 2011 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 168 جنايات أمن الدولة، قرر فيها المستشار هشام بدوى المحامى العام لنيابات أمن الدولة إحالة المتهم أحمد عز 52 سنة رئيس مجلس إدارة مجموعة عز القابضة إلى الجنايات بتهمة غسيل الأموال.

 وقال تقرير الاتهام إنه فى غضون الفترة من مايو عام 2002 وحتى شهر يونيو 2011 ارتكب عز جريمة غسيل أموال وقيمتها 6 مليارات و429 مليونا و37 ألف جنيه والمتحصلة من جرائم الاستيلاء والتربح من المال العام.

 وقد أخلت محكمة جنايات جنوب القاهرة فى سبتمبر 2013، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي سبيل رجل الأعمال أحمد عز أمام محكمة الجنايات، في قضية اتهامه بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام بما قيمته 6.5 مليار جنيه، بعد دفع 100 مليون جنيه وقررت وقف نظر الدعوى لحين الفصل في قضيتين أخريين مرتبطتين بها، وهما تراخيص الحديد وأسهم الدخيلة اللتان انقضى فيهما بالتصالح.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قدرات وروافد صمود تركيا أمام الحرب الاقتصادية

جمال سلطان

الدلالة في الزبالة!

محمود سلطان

ماذا إذا توقفت "الورقية"؟!

فراج إسماعيل

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. ليفربول يدك شباك وست هام برباعية
» الداخلية: مقتل 12 إرهابيًا في تبادل لإطلاق النار بالعريش
» بالصور.. طفل يقتحم ملعب «آنفيلد» لمقابلة «صلاح»
» مقتل 32 مدنيًا جراء تفجير في «إدلب» السورية
» شاهد.. إهانات متبادلة بين ضيوف الإبراشي
» "شينجوا": مصر تقلص الدين العام لـ92%
» "الزراعة" تطرح خراف بلدية بـ64 جنيهًا للكليو فى الغردقة
» تفاصيل جديدة بشأن انتحاري "كنيسة مسطرد"
» الصحة: وفاة الحالة الثامنة بين الحجاج المصريين
» الصلاة بالحرم المكى بشرى بالزيارة حج أو عمرة
» وزير الأوقاف: المتهرب من الضرائب حجة مردود عليها

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • مغرب

    06:46 م

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
مفاجأة جديدة في واقعة «سرقة القرنية»
طفلة «التوك توك» المقطوع رأسها
زواج وأفراح
محمد حسين يعقوب
مصنع مخدرات