» بالفيديو.. ليفربول يدك شباك وست هام برباعية

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حقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًا على نظيره وست هام، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التى جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الأولي من مسابقة الدوري الإنجليزي.

افتتح التسجيل لفريق ليفربول الملك المصري محمد صلاح في الدقيقة الــ19 من زمن الشوط الأول.

جاء الهدف من تمريرة عرضية عن طريق روبيرتسون من الجهة اليسرى، استقبلها محمد صلاح بلمسة حولها داخل مرمى وست هام.

وسجل الهدف الثاني لفريق ليفربول السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 45 من زمن الشوط الأول.

جاء الهدف عن طريق كرة عرضية من روبيرتسون ومتابعة جيدة من جيمس ميلنر بلمسة بعرض الملعب، استقبلها ساديو ماني بلمسة داخل المرمى شبه الخالي.

ونجح ساديو ماني في الدقيقة 53 من زمن الشوط الثاني في تسجيل الهدف الثالث لفريق ليفربول الإنجليزي، وجاء الهدف من تمريرة بينية عن طريق فيرمينو، سددها قوية ماني في مرمي وست هام لتسكن الشباك.

وسجل الهدف الرابع لفريق ليفربول، لاعبه البديل ستوريدج في الدقيقة 88 من زمن الشوط الثاني، جاء الهدف من ركلة ركنية نفذها ميلنر، وحولها ستوريدج بقدمه لتسكن الشباك.

وشهد اللقاء مشاركة صفقات ليفربول الجديدة الحارس البرازيلي أليسون، ولاعب الوسط نابي كيتا، ودخول السويسري شاكيري بديلا لساديو ماني، وخرج صلاح في الدقيقة 87 من زمن الشوط الثاني، وحل بديلا له ستوريدج.

بذلك الفوز نجح ليفربول في حصد أول ثلاث نقاط له بمشوار الدوري الإنجليزي.


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