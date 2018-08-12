» 5 أرقام جديدة لـ«صلاح» مع ليفربول

12 أغسطس 2018 - 05:22 م

سجل محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، أول أهدافه في الموسم الجديد مع فريقه أمام وست هام على ملعب «آنفيلد» في افتتاح مسابقة الدوري الإنجليزي.

وساهم صلاح في فوز ليفربول على وست هام بعدما افتتح التسجيل للريدز، ليستهل الفريق الأحمر حملة البحث عن اللقب المفقود منذ 28 عامًا بحصد أول ثلاث نقاط بالمسابقة.

ونستعرض أبرز الأرقام التي حققها صاحب الـ26 عامًا وهداف النسخة الماضية من للمسابقة في السطور التالية:

- بات صلاح أول لاعب من ليفربول يسجل في ثلاث مباريات متتالية ضد وست هام، منذ المهاجم الإنجليزي مايكل أوين في نوفمبر 2002.

- دوّن صلاح مشاركته الـ50 في الدوري الإنجليزي مسجلا 35 هدفًا في المسابقة، بواقع 33 هدفًا بقميص ليفربول 4 منهم ضد وست هام، أما واتفورد فهو أكثر فريق استقبل أهدافًا من المصري (5).

- ساهم صلاح في إحراز 5 أهداف في 3 مباريات له مع ليفربول أمام وست هام في الدوري الإنجليزي حتى الآن، حيث أحرز أربعة أهداف وصنع هدفًا.

- شارك صلاح على ملعب آنفليد معقل فريق ليفربول في 20 مباراة، ونجح خلالهم في تسجل 20 هدف وصناعة 7 تمريرات حاسمة.

- رفع صلاح عدد أهدافه مع الريدز إلى 45 هدفًا في 53 مباراة بجميع المسابقات منذ انتقاله إلى الريدز قادمًا من روما الإيطالي، كما صانع 14 هدفًا آخرين.