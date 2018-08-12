مصر تبيع أغلى لوحة سيارة بـ 1.1 مليون دولار

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محمد فضل- متابعات

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وزارة الداخلية

تحيا مصر

مزاد

باعت وزارة الداخلية أغلى لوحة سيارة تحمل رقم "1" بمليون ومئة ألف دولار أميركي.

وكانت وزارة الداخلية عرضت اللوحة في المزاد الإلكتروني لصالح صندوق "تحيا مصر".

و سجلت أغلى لوحة قبلها وكانت تحمل رقم (أ هم 1) مبلغ مليون وتسعمائة وسبعون ألف جنيه.

كانت وزارة الداخلية قد أعلنت عبر قطاع الشرطة المتخصصة، المشرف على موقع "لوحتك دوت كوم"، عن عدد جديد من اللوحات المميزة للبيع عن طريق المزايدة الإلكترونية، الذي يديره قطاع الشرطة المتخصصة، ويذهب المبلغ لصالح صندوق "تحيا مصر". وأعلن الموقع مؤخرًا عن أحدث اللوحات التي فتح المزاد لبيعها.

وكانت قد بيعت في الأردن لوحة مركبة تحمل الرقم "77-7" بمبلغ 733 ألف دولار.

وكانت أبو ظبي قد أخفقت في بيع لوحة تحمل الرقم "1" بعد أن اشتراها خليجي بشيك دون رصيد بمبلغ 8.4 مليون دولار في عام 2016.


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