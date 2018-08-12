» مطربة لبنانية تفلت من الإحراج بسبب«حجاب»حلا شيحة

12 أغسطس 2018 - 05:33 م

نشرت المغنية اللبنانية أمل حجازي تغريدة تردّ فيها على كل من ربط قرار ارتداءها الحجاب قبل سنوات بمرض أصابها. وقالت في التغريدة التي نشرتها أمس السبت 11 أغسطس 2018، «حجابي ليس بسبب مرض ابداً». وتابعت: «التزامي هو هدية ثمينة من الله عز وجل وكنت بكامل ارادتي وصحتي وعقلي الحمدلله وهذه الهدية الثمينة اتمنى ان يتلقاها كل شخص بحاجتها لاني لم اجد السعادة الحقيقية الا بقرب الله».

وحين حاول أحدهم إحراج أمل حجازي في تعليقه على تغريدتها بسؤالها عن رأيها في خلع الممثلة المصرية حلا شيحا حجابها، قالت: «قرارها ما من شأن اي انسان». حيث قال لها: ربي يثبتك وهل سوف تتنقابين يوما ما؟ ماهو رايك بازالة حلا شيحه الحجاب والنقاب".

فرددت عليه:" قرارها ما من شأن اي انسان".

وكان هناك كلام بسيط متبادل بين أمل حجازي وحلا شيحة، ظهر علناً بعد إعلان المغنية اللبنانية عن ارتدائها للحجاب. وحينها علّقت حلا شيحة على حسابها في فيسبوك ووجهت رسالة إلى أمل حجازي. وقالت لها: «خبر جميل ماشاء الله يا أمل مبارك عليكي احلي و أجمل خطوة عملتيها يارب يحفظك و يبارك فيكي لو الدنيا كلها ضدي و في قلبي رضا ربي لا يضرني بشر البشر لا شئ سيرضيهم اما رضا رب البشر هو الاجمل و الابقي أمل حجازي مبارك الحجاب دعوا لها يا بنات بالثبات و الزيادة في الدين».

وبعدها، شكرت أمل حجازي حلا شيحة على دعمها وقالت لها: «شكرا على الكلام الحلو انت حلوة من جوا ومن برا حلا شيحا».

وكانت انتقادات كثيرة طالت الممثلة المصرية حلا شيحة بعد قرارها خلع الحجاب والعودة للتمثيل. وردّت حلا شيحة على منتقديها خلال مداخلة هاتفية مطولة السبت مع الإعلامي وائل الإبراشي عبر برنامج «العاشرة مساءً». وقالت حلا إن ارتداءها الحجاب أو خلعه، هي مسألة خاصة، وما فعله الشيخ محمد الصاوي يعتبر تعدياّ على خصوصياتها. وحول زوجها، قالت حلا شيحة إن ما نقله حول رفضه قرار خلع الحجاب غير صحيح وهناك توافق أسري حول القرار. وشددت على أن الأخلاق هي أهم ما يميز المرأة والحجاب ليس مقياسًا للحكم عليها ومدى تدينها من عدمه. وأضافت أنه لا يجب لأحد أن يتحدث باسم الإسلام وكل منا يجب عليه أداء دوره كما يجب أن يكون.