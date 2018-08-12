اجراءات أمنية قبل مباراة الإسماعيلى والكويتى (صور)

12 أغسطس 2018 - 05:41 م

تفقد اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، منذ قليل، محيط أستاد الاسماعيلية الرياضى ومداخله ومخارجه وكذلك منافذ الطوارئ وأماكن تواجد الجماهير وإجراءات السلامة، وذلك قبيل بدء مباراة النادى الإسماعيليى وفريق الكويت الكويتى فى البطولة العربية والمقامة فى السابعة والنصف من مساء.



