اجراءات أمنية قبل مباراة الإسماعيلى والكويتى (صور)

تفقد اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، منذ قليل، محيط أستاد الاسماعيلية الرياضى ومداخله ومخارجه وكذلك منافذ الطوارئ وأماكن تواجد الجماهير وإجراءات السلامة، وذلك قبيل بدء مباراة النادى الإسماعيليى وفريق الكويت الكويتى فى البطولة العربية والمقامة فى السابعة والنصف من مساء.
وكان محيط الاستاد شهد حالة من التشديدات الأمنية المكثفة من قبل قوات الأمن المركزى وقوات التدخل السريع بمدرية أمن الإسماعيلية والقوات المسلحة، وذلك بعدما وافقت الجهات الأمنية بالمحافظة على حضور 6 آلاف مشجع المباراة على أرض الدراويش، فى إطار ذهاب دور الـ 32 بكأس العرب للأندية الأبطال ،حيث يحضر 2000 مشجع بمدرج الثالثة وسط و4000 مشجع بالمقصورة الأمامية والعلوية.