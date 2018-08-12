زعيمة المعارضة التركية تجدد تضامنها مع الحكومة ضد أمريكا

12 أغسطس 2018 - 05:56 م

قالت مرال أقشنار رئيسة حزب "إيي" التركي، والمرشحة الرئاسية السابقة، إن حزبها يرفض تمامًا إقدام الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة أخرى على معاقبة تركيا عبر فرض ضغوط على الحكومة.

جاء ذلك في كلمة ألقتها اليوم الأحد، خلال مشاركتها في المؤتمر العام الاستثنائي الثاني لحزب "إيي" في العاصمة التركية أنقرة.

وأوضحت أقشنار، أن المواقف الأمريكية الأخيرة ضد تركيا ناجمة عن التطورات الجيوسياسية، وأن قضية القس الأمريكي مجرد غطاء لاستهداف تركيا.

وجددت أقشنار، رفضها التام لفرض الولايات المتحدة عقوبات على وزيري العدل والداخلية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، الجمعة، إن "الليرة التركية تتراجع بسرعة أمام الدولار الأمريكي"، وأعلن أنه صدّق على مضاعفة الرسوم المفروضة على الصلب والألمنيوم القادم من تركيا.

وذكر أن الرسوم "ستكون بعد الآن بمعدل 20 بالمائة في الألمنيوم، و50 بالمائة في الصلب".

والأسبوع الماضي، أعلنت واشنطن إدراج وزيري العدل عبد الحميد غل، والداخلية سليمان صويلو في الحكومة التركية على قائمة العقوبات.

وتذرعت واشنطن في ذلك بعدم الإفراج عن القس الأمريكي أندرو برانسون، ما دفع أنقرة إلى استخدام حقها في المعاملة بالمثل، وتجميد الأصول المالية لوزيري العدل والداخلية الأمريكيين.

وقرر القضاء التركي حبس برانسون في 9 ديسمبر 2016 على خلفية عدة تهم، تضمنت ارتكابه جرائم باسم منظمتي "جولن" و"بي كا كا" الإرهابيتين تحت ستار وضعه كرجل دين، وتعاونه معهما رغم علمه المسبق بأهدافهما، قبل أن يصدر قرار قضائي بفرض الإقامة الجبرية عليه بوقت لاحق.