» «الصحة»: وفاة تاسع حاج مصرى بميناء العقبة

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن وفاة تاسع حالة بين الحجاج المصريين، وهي لحاجة تدعى منى عبدالحميد عشماوي فرج، من محافظة القاهرة، تبلغ من العمر 59 عامًا، وتتبع حج السياحة البري.

وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الحاجة توفيت في ميناء العقبة، أثناء قدومها إلى السعودية لأداء مناسك الحج، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، مضيفًا أنه تم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.


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