«الأرصاد»: طقس الاثنين حار على معظم الأنحاء

12 أغسطس 2018 - 06:00 م

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً ، وأن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد.

كما توقع الخبراء، أن تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، وأن تكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط ، فمن المحتمل أن تكون معتدلة مع زيـادة الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .. أما حالة البحر الأحمر تتراوح ما بين معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وتوقع خبراء الأرصاد أن تكون درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 36 والصغرى 26، الإسكندرية 32 و27، مطروح 31 و26، شرم الشيخ 39 و31، الغردقة 38 و30، الإسماعيلية 37 و25.