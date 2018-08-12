ثلاجات الموتى بالمستشفيات حفلات تعذيب قبل الدفن

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الإهمال يضرب مشارح المنوفية وسوهاج.. وقطع 300 كيلو متر لدفن الجثث بالوادى.. واستضافة إجبارية لجثامين الهجرة غير الشرعية بكفر الشيخ

المثل السائر "إكرام الميت دفنه".. لكن قبل إكرامه بالدفن تتعرض الجثامين بثلاجات المشارح داخل المستشفيات إلى رحلة من العذاب للجثامين والأهالي معًا.

أهالي الوادي يقطعون 300 كيلو متر في أطول رحلة لدفن الموتى بسبب قلة الثلاجات بالمشارح.

وتتعرض ثلاجات ومشارح المنوفية وسوهاج إلى إهمال وعدم العناية اللائقة التي تليق بحالات الموتى، حيث وصل الأمر إلى استخدامها كمخزن أو غرفة لحفظ النفايات، ما أصاب الثلاجات بالأعطال وعدم جاهزيتها لاستقبال أى حالة من حالات الموتى المفاجئة.

فيما كانت الهجرة الشرعية بكفر الشيخ هى العنوان الأكبر لمشارح المحافظة، والتي تحولت إلى استضافة دائمة لكل الجنسيات بسبب الهجرة غير الشرعية.

"المصريون" تضع هذا الملف على مكتب وزير الصحة لإنقاذ وإكرام الموتى داخل المستشفيات وتخفيف معاناة الأهالي الذين يجتمع عليهم مصاب الحادث ومرارة روتين وإهمال المشارح.

الوادي الجديد.. قطع مئات الكيلو مترات لنقل الجثامين قبل التعفن

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