» طوبة طائشة توقف سير قطار 50 دقيقة

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الإسكندرية

اصابة سائق قطار

طوبة طائشة

أصيب سائق قطار بالإسكندرية، اليوم الأحد، بسبب إلقاء الحجارة عليه أثناء سيره، وتسبب ذلك في تعطيل حركة القطارات لمدة 50 دقيقة.

كان بلاغ قد ورد  لقسم شرطة محطة سكك حديد سيدى جابر من "أيمن. ع. أ"، 40 سنة، سائق القطار رقم 4106 "الإسكندرية- أبي قير"، يفيد بأنه حال سيره ما بين محطتى جبريال والرمل الميري بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، اصطدمت برأسه قطعة من الحجارة، مما أدى لإصابته.

وعيَّن المختصون بهيئة السكة الحديد سائقًا آخر، واستأنف القطار رحلته، متأخراً لمدة 50 دقيقة، دون حدوث تلفيات بالقطار.

كما نتج عن الواقعة، تأخر القطارين رقمي 4108 "الإسكندرية - أبي قير" لمدة 20 دقيقة، والقطار رقم 4110 "الإسكندرية- أبي قير" لمدة 10 دقائق، بينما انتظمت حركة القطارات الأخرى.

وورد التقرير الطبي من مستشفى جمال عبد الناصر، يفيد بإصابة السائق بجرح أعلى الحاجب الأيسر بطول 3 سم، وأُجري له اللازم وخرج من المستشفى.

وبإجراء التحريات حول الواقعة، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من "محمود.ع.ع" 36 سنة، عاطل، و"عادل.س.س"، 58 سنة، سائق، و"محمد.ع.س"، 23 سنة، عاطل، جميعهم مقمين بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية (جرى القبض عليهم)، بسبب خلافات الجيرة تراشقوا على أثرها الحجارة حيث تطاير أحدها واصطدم بالسائق, واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.


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