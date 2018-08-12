» «كلوب»: الفوز على وست هام برباعية بداية ليست مثالية

12 أغسطس 2018 - 06:25 م

علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على فوز فريقه على وست هام يونايتد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب «آنفيلد»، في الجولة الأولى من البريمييرليج.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "بداية جيدة جدًا بالنسبة لنا ولكنها ليست مثالية".

وأضاف: "نعرف أن هذا الموسم سيكون صعبًا بشكل لا يصدق. علينا استثمار الفرص أكثر. نقاتل بشكل أكثر ونصنع المزيد من الفرص وهذا من نتوقعه ثم سنرى بعد ذلك".

وعن أداء نابي كيتا في المباراة، قال: "الأداء كان جيدًا وانسجم لأنه لاعب كرة قدم جيد، واستقر بسرعة منذ البداية، أسلوبنا مماثل، أنا سعيد بدون شك وهذا ما كنا نتوقعه".

وفاز ليفربول على وست هام يونايتد برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد رود.