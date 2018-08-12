مفاجأة يكشفها عبدالله غيث عن علاقته بأنطوني كوين

12 أغسطس 2018 - 07:22 م

كشف الفنان الراحل عبدالله غيث، عن علاقته بالممثل العالمي أنطوني كوين، وذلك في حوار تليفزيوني قديم تحدث فيه عن فيلم "الرسالة" وعن شريكه في التمثيل "كوين".

وقال "غيث" إنه فور علمه بأن "أنطوني" سيجسد نفس الدور الذي سيقوم به في النسخة الانجليزية انتابه إحساس بالخوف: "حسيت برعشة وخوف من هذا الغول الفني، أنا بعتبر أنطوني أحسن ممثل سينمائي شوفته"، قبل أن يستدرك ويقول: "طب مانا ممثل كويس وأنطوني عظيم، طب نخوض التجربة".

وأشار إلى أن المتعارف عليه حينها أن المشهد يبدأ بتصوير النسخة الإنجليزية، ثم يدخل الممثلون العرب بعدها لتصويره أيضًا، حينها قال "غيث" لنفسه: "حلو أوي، أنا أشوف أنطوني بيمثل إزاي وأنا ممثل كويس فا هعرف أقلده، ولو قدرت أضيف هضيف".

بعدها بدقائق فوجئ "غيث" بقدوم سكرتير "كوين" إليه طالبًا منه التوجه إلى الفنان العالمي، وما أن وصل إليه قال الأخير: "ليا عندك رجاء.. أنا عاوزك تمثل إنت قبل مني.. لإني عاوز اتعلم منك كيف يكون الإنسان العربي.. أنا شوفت الممثلين الإنجليز وما اقتنعتش بيهم كإنهم بيمثلوا مسرحية شكسبيرية.. أنا عاوز أكون عربي 100%".

حالة غريبة مر بها الفنان الراحل عقب سماعه لتلك الكلمات: "قريت الفاتحة 100 مرة.. ولما استدعوني للتصوير نزلت عليا السكينة وقولت لنفسي إيه يعني إنت خايف منه ليه؟ دانت ممثل كويس"، وما أن بدأ التصوير نجح في أداء المشهد من المرة الأولى: "لقيت أقدامي ثابته زي الحديد وروحت ناتع المشهد من أول مرة".