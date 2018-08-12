«البحر الأحمر» تحتفل باليوم العالمي للشباب

12 أغسطس 2018 - 07:38 م

انطلقت منذ قليل، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للشباب والذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر وإدارة البرلمان والتعليم المدنى بالمديرية، تحت رعاية اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبإشراف أحمد صالح مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وبدأت الاحتفالية بمسيرة شبابية بمشاركة أكثر من 500 شاب وفتاة من أعضاء برلماني الشباب والطلائع على مستوى المحافظة وكذلك الهيئات الشبابية والأزهر والكنيسة ومنظمات المجتمع المدني حيث انطلقت المسيرة من أمام مسجد الشهيد عبدالمنعم رياض وحتى المسرح بممشى النصر السياحى تصاحبها الأغاني الوطنية.

والجدير بالذكر، أن الاحتفالية تتضمن إقامة فقرات فنية على المسرح بالممشى السياحى بشارع النصر مع عرض نماذج ناجحة من شباب البحر الأحمر فى مختلف المجالات وعرض فيلم وثائقي عن إنجازات المحافظة التي تمت خلال السنوات الماضية ويختتم الاحتفال بحوار مفتوح بين المحافظ والشباب.



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