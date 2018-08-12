«التموين» توجه نصائح لتخزين اللحوم في عيد الأضحى

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قال المهندس عبد المنعم خليل، مدير إدارة المنتجات الحيوانية بوزارة التموين، إن تجميد اللحوم بعد ذبحها لمدة 24 ساعة أمر صحي، لأن هذا يقضي على جميع الميكروبات في اللحوم، لافتًا إلى أن وضع اللحوم في الثلاجة يكون بحد أقصى شهر.

وأشار خلال حواره عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إلى أن تجميد اللحوم لمدة عام يكون بمواصفات معينة، مضيفًا أن مواصفات اللحوم المجمدة تختلف تمامًا عن اللحوم الطازجة.

وشدد على ضرورة الابتعاد عن ذبح الإناث والعجول الصغيرة في عيد الأضحى المبارك، للحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر.


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