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المحافظ يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير مقابر الشهداء بالغردقة

قبلي وبحري

صور المحافظ
صور المحافظ

حسن حمدان

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تفقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اليوم الأحد، مقابر شهداء القوات المسلحة فى حربى الاستنزاف - وأكتوبر 73 بمنطقة النجدة بالغردقة، لمتابعة أعمال التطوير وإنشاء النصب التذكاري بها، يرافقه اللواء علي شوكت رئيس المدينة.

ومن جانبه، أكد المحافظ،  سرعة الانتهاء من أعمال التطوير والإنشاءات بالمقابر، حتى يتم افتتاحها قريبًا، كما أصدر تعليماته لرئيس مدينة الغردقة بالانتهاء من أعمال الزراعة والتشجير بالمنطقة، مع توفير كافة المرافق والخدمات لها.

وفي ذات السياق، أشار المحافظ، إلى أنه تم التنسيق مع هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة ومراجعة وتدقيق أسماء الشهداء والذى بلغ عددهم 177 شهيدًا، مؤكدًا تصميم النصب التذكاري بما يليق بالمحافظة الساحلية.



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