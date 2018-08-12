» بطل العالم في الملاكمة: أنا حفيد العثمانيين وأحب «أردوغان»

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تركيا

المصريون

ملاكمة

العثمانيين

قبل عمر مانويل شار بطل العالم في الملاكمة، العلم التركي الموجود على قميصه أثناء عرضه لحزامه الذهبي أمام الصحفيين بعد وصوله إلى العاصمة التركية إسطنبول.

ووصف الألماني، من أصل سوري، نفسه بأنه حفيد العثمانيين، معبرا عن حبه الشديد لتركيا وللرئيس رجب أردوغان. بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "الأناضول".

ووصل شار إسطنبول، أمس السبت 11 أغسطس، لقضاء عطلته الصيفية، معتبرا تركيا "نصفه الآخر".

وكان برفقة البطل شار، لدى وصوله إلى مطار أتاتورك الدولي بإسطنبول، رجل الأعمال الألماني كريستيان جارجر.

واستقبله في المطار مدربه في تركيا فيدات ألياز ومجموعة من مشجعيه، حيث كان مرتديا قميصا عليه علما تركيا وسوريا.

وعبر في تصريحات صحفية عن حبه لتركيا، مبينا أنه يحب قضاء عطلاته فيها، مشيرا إلى أنه زار تركيا في 21 فبراير الماضي من أجل لقاء الرئيس أردوجان.

وقال: "أنا حفيد العثمانيين. أنا فخور بتركيا، فهي دولة ناجحة جدا، وذات قلب كبير، وتعد نموذجا بين الدول الإسلامية"، مضيفا أن حبه الكبير لتركيا نابع من وقوفها إلى جانب جميع الدول الإسلامية، على حد تعبيره.

كما أسهب بطل العالم بالملاكمة في وصف حبه لتركيا بالقول: "زرت تركيا في وقت سابق للتعبير عن شكري لها لأنها تساعد اللاجئين".، معبرا عن إعجابه الشديد بالرئيس التركي قائلا "أحب العم والرئيس أردوغان جدا".

كما اعتبر شار أن ألمانيا هي نصف قلبه، وتركيا نصفه الآخر، مؤكدا أنه يشعر بنفسه وكأنه مواطن تركي.

يشار إلى أنه نال بطولة العالم في الملاكمة نهاية نوفمبر الثاني الماضي، إثر تغلبه على الروسي ألكسندر أوستينوف.


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