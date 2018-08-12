10 معلومات عن انتحاري «مسطرد»

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وزارة الداخلية

معلومات

عين شمس

انتحاري مسطرد

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6 من العناصر الإرهابية، خططوا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التي تستهدف الإخلال بالأمن والاستقرار بالبلاد ومن بينها كنيسة السيدة العذراء.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية إن الإجراءات الأمنية المشددة التي تتخذها الوزارة لتأمين المنشآت والأهداف الحيوية، أسفرت عن نجاح الخدمات الأمنية المعينة لتأمين كنسية السيدة العذراء بمنطقة مسطرد أثناء الاحتفال بمولد السيدة العذراء من الحيلولة دون تمكن أحد العناصر الإرهابية من التسلل لحرم الكنسية لتنفيذ مخططه الإرهابي، حيث تراجع حال مشاهدته للإجراءات الأمنية في محاولة لإيجاد حل بديل وانفجرت العبوة الناسفة التي كانت بحوزته ما أدى إلى مصرعه وتناثر أشلاء جسده بالمنطقة.

وتمكن قطاع الأمن الوطني من خلال التحريات الميدانية من تحديد هوية الإرهابي وتبين أنه يدعى عمر محمد أحمد مصطفى 29 سنة، مقيم بشارع مكة، عين شمس حاصل على معهد فني تجاري.

وبتفتيش مسكنه عثر على فرد سلاح روسي و27 طلقة آلي، وأوراق تتضمن شرح تفصيلي لكيفية تصنيع المتفجرات، ومبلغ مالي قدره 71 ألفا و300 جنيها مصري، وكمية من المشغولات الذهبية، وسائل الكلوروفورم المستخدم في تصنيع المتفجرات.

وكشفت المعلومات ارتباطه بعناصر إحدى الخلايا الإرهابية وتخطيطهم لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التي تستهدف الإخلال بالأمن والاستقرار بالبلاد ومن بينها كنيسة السيدة العذراء، وتبين ارتباطه بـ6 من العناصر الإرهابية الأخرى.


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