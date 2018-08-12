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صبي عمره 14 عامًا يترشح لمنصب حاكم ولاية أمريكية

عرب وعالم

إيثان سونبورن - صبي عمره 14 عاما يترشح لمنصب حاكم ولاية أمريكية
إيثان سونبورن - صبي عمره 14 عاما يترشح لمنصب حاكم ولاية أمريكية

خالد الشرقاوي

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أمريكا

ترشح صبي

إيثان سونبورن

ولاية فيرمونت

في واقعة غريبة من نوعها، يشهد سباق الانتخابات الأمريكية ترشح صبي عمره 14 عامًا لمنصب حاكم ولاية فيرمونت.

إيثان سونبورن، مرشح ديمقراطى لحاكم ولاية فيرمونت، كان يستعد للظهور فى سباق تمهيدى مع أربعة منافسين للفوز بترشيح الحزب رسميًا للمنصب، وقال لمدير حملته مايلز بورجز ورئيس موظفيه أليكس ياجى إنه يريد التركيز بشكل حصرى على الاقتصاد فى بيانه الافتتاحى لأنه لا يوجد مرشح آخر لديه احتكار على الاقتصاد، وأضاف دعونا نتحدث عن رفع الحد الأدنى للأجور.

وكان الاجتماع مألوف بالنسبة لحملة انتخابية، حسبما تقول صحيفة واشنطن بوست، فيما عدا أمر واحد مهم أن المرشح سونبورن عمره 14 عامًا وكذلك كبار مساعديه.

وتقول واشنطن بوست، إنه على العكس من أغلب الولايات، فإن ولاية فيرمونت لا تضع شرطًا معينًا للسن بالنسبة للمرشحين لمنصب الحاكم، لكنها تتطلب شروط خاصة بالإقامة، وقد عاش سونبورن حياته كلها فى الولاية.

وكان الصبى الأمريكى قد أعلن ترشحه لمنصب الحاكم فى أغسطس 2017، وأخبر والديه بشأن الأمر، وتشاور وزير خارجية الولاية مع وزير العدل، وتم اتخاذ قرار بالسمح له بالترشح مع ضرورة توقيع والديه على استمارة يقران فيما بمعرفتهما بمحاولته وعدم اعتراضهما عليها، وقد حصل على موافقتهما بالفعل. لكن الصحيفة تستبعد أن يحصل الصبى على ترشيح الحزب الديمقراطى، وتقول إنه إلى جانب السن، فهو غير معروف، وهى مشكلة يعانى منها الديمقراطيون البالغون أيضًا.


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